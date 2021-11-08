Калинина прошла во второй круг турнира в Австрии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце. В первом раунде украинка переиграла итальянку Мартину Тревизан (№113 WTA).

Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут. Отметим, что Калинина обыграла Тревизан второй раз за три дня.

Линц. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:3, 6:4

В следующем раунде Калинина сразится против четвертой сеяной Вероники Кудерметовой из России (№32 WTA).

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