Калинина прошла во второй круг турнира в Австрии

08.11.2021
23:44
Новость
Теннис
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце. В первом раунде украинка переиграла итальянку Мартину Тревизан (№113 WTA).
Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут. Отметим, что Калинина обыграла Тревизан второй раз за три дня.
Линц. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:3, 6:4
В следующем раунде Калинина сразится против четвертой сеяной Вероники Кудерметовой из России (№32 WTA).
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