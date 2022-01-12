Калинина проиграла на турнире в Аделаиде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вылетела во втором раунде турнира WTA в Аделаиде.
Украинка в двух сетах проиграла американке Элисон Риск. Калинина реализовала один брейк, Риск — пять.
WTA. Аделаида. 1/8 финала
Ангелина Калинина (Украина) — Алисон Риск (США) — 0:2 (1:6, 3:6)
Добавим, что сегодня свой матч второго круга проведет Марта Костюк, чьей соперницей будет Кори Гауфф.
Также в стартовом раунде турнира в Аделаиде вылетела первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Также украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о предложения от других стран о смене гражданства.
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