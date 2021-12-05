Калинина и Ястремская встретятся в первом круге турнира во Франции

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская сыграют друг против друга в стартовом поединке на турнире WTA125 во Франции, сообщает портал Большой теннис Украины.

Калинина (WTA 52) получила первый номер посева и на старте соревнований сыграет против Ястремской (WTA 100). Для теннисисток это будет первый очный поединок.

Напомним, что Калинина и Ястремская в последний раз выходили на корты Тура в начале ноября. Тогда на турнире в Линце Ангелина выбыла из борьбы после второго круга, а Даяна Ястремская проиграла в первом раунде.

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