Калиниченко: я живу в Москве, но продолжаю оставаться украинцем и любить Украину

Экс-игрок «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, как к нему относятся в Украине из-за проживания в России.
«Периодически прилетает за то, что я живу в Москве. Нам всем приходится делать выбор, и никто никому ничего не обязан.
Знаю, кто я, что люблю, что мне дорого, и кому-то что-то доказывать не считаю нужным. В какой-то момент мне стало это не нужно и неинтересно.
Я – украинец и всегда им останусь, у меня не было и не будет российского паспорта. У меня вид на жительство. Это доставляет мне некоторые неудобства, но я не вижу смысла делать какие-то вещи... Да, у меня много парадоксов.
Да, я живу в Москве долгое время, но продолжаю оставаться украинцем, любить Украину.
Мне многие вещи непонятны, что происходят. Нет – понятны, но я не знаю, когда это кончится. К сожалению, я реалист, и не могу ждать, когда что-то от меня не зависящее поменяется. Я выбираю жить свою жизнь так, как считаю нужным.
Да, прилетает оттуда, и здесь мне несладко иногда.
Отсюда поменьше? Ну кто его знает. Вряд ли отсюда поменьше. Есть немало нелояльных людей», – сказал Калиниченко в интервью Sports.ru.
Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.
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