Калиниченко: то, что показывали по телевизору по событиям в Крыму – это ложь и вранье

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко рассказал о событиях в Крыму 2014 года. В то время Калиниченко защищал цвета симферопольской «Таврии».

«То, что показывали по телевизору по событиям в Крыму – это ложь и вранье. Захватывали все здания ОМОН России. Когда мы ходили возле Дома правительства в Симферополе, где происходили «свободные» волеизъявления по референдуму, то вай-фай сеть была «ОМОН Россия». Особо никто не прятался там.

Страшновато было, появились первые блок-посты, никто не знает, что происходит, идет захват и что будет за этим, непонятно. Аэропорт был блокирован, поэтому на матчи мы перемещались автобусом, на блок-постах стояли серьезные мужчины, хорошо экипированы и никто не знает, что будет дальше.

Так было несколько раз, потом я разорвал контракт с «Таврией», вывез автомобиль, забрал деньги, потому что банки перешли в другие руки. Где-то повезло, где-то успел. Там ничего хорошего не было.

Если бы не эти события, карьеру бы не закончили? Никто этого не знает. Возможно, я бы остался в Симферополе в клубе, разговоры об этом были.

Я живу в Москве долгое время, конечно, прилетало за это, но я украинец и всегда им останусь. Каждый делает свой выбор, все взрослые люди. У меня не было и не будет российского паспорта, у меня есть вид на жительство. Это доставляет некоторые неудобства», — сказал Калиниченко в интервью youtube-каналу «Глеб Чернявский».

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