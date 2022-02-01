Калиниченко: сомневаюсь, что игра между Украиной и Россией вообще может пройти

Бывший игрок сборной Украины по футболу Максим Калиниченко в эксклюзивном интервью для Metaratings поделился своим мнением по поводу того, что 4 февраля в полуфинале чемпионата Европы по футзалу сразятся сборные Украины и России.

Максим Калиниченко

«Я сомневаюсь, что эта игра вообще может пройти, потому что были прецеденты в пляжном футболе, да и вообще было много прецедентов, когда команды из этих стран между собой не играли. Но здесь большой турнир, полуфинал, и игра, скорее всего, состоится, но опять же это будет политизировано.

Неспортивное напряжение будет, однозначно. Политика, к сожалению, сегодня на первом месте. Соответственно, никто не сможет оставить это напряжение за пределами паркета. Футболисты будут играть на победу и не думать против кого играют. Они будут играть против соперника, а не против какой-то политической силы».

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