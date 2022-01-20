Калиниченко: Шевченко перед матчем ЧМ-2006 с Испанией учил сборную новой тактике

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, как на чемпионате мира-2006 перед поединком с Испанией (0:4) нападающий сине-желтых Андрей Шевченко учил команду новой тактике.

«Шевченко сказал, что Испанию без тактики мы не переиграем, надо поперемещаться, поперекрывать какие-то зоны. Блохин смотрел, а потом сказал: «Ну, давай, показывай».

И вот мы пару дней без мяча были этим заняты: перемещались без мяча. К организации тренировки Шевченко руку приложил, но после этого Блохин ему сказал, чтобы не подходил», — сказал Калиниченко в интервью youtube-каналу «Глеб Чернявский».

Напомним, что на ЧМ-2006 сборная Украины вышла в четвертьфинал, где уступила Италии (0:3).

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