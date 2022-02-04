Калиниченко поздравил Россию и выразил респект Украине

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о полуфинальном матче чемпионата Европы, в котором украинцы уступили россиянам (2:3).

«Очень давно не смотрел миньку. И не смотрел бы, если бы не такой повод. И смотреть дальше не буду, потому что мои представления о миньке, после долгого перерыва, поменялись кардинально. Для меня минька это Ерёменко, Коридзе, Белый… А сейчас это царство тактики.



В мини всегда переходили футболисты, которые не проходили, по каким-то причинам, в большом. Да, наверное, и сейчас так же, я, честно, говоря не в курсе. И сразу бросилось в глаза техническое оснащение футболистов. Обеих команд. Оно явно, ЯВНО, ниже того, что я видел раньше.



То есть роботизация пришла и в миньку, что в общем-то и логично. Даже бразильцы не выглядят ярче, они выполняют «функцию». Даже Сирило и Какау (если я правильно помню фамилии) выглядят более привлекательнее, они играли, как БРАЗИЛЬЦЫ. Я абсолютный дилетант в этом виде спорта, не хочу никого обижать! Но, как зрителю, мне было НЕ ИНТЕРЕСНО. Даже мини-футбол или футзал, как кому угодно, превратили в тяжелый труд… А раньше это было ШОУ!

Может я не ту игру посмотрел, и стоит посмотреть второй полуфинал, но что-то мне подсказывает, что даже в матче Испания — Португалия, я шоу не увижу.



Да, это самостоятельный вид спорта, да, он развивается по своим законам, да, результат превыше всего… Но, черт возьми, как вы хотите бороться за зрителя, если полуфинал континентального турнира вот ТАКОЙ?!



Раньше счета были двузначные, а сейчас 3:2 и пол игры 5 на 4…

Победителей с победой!

Проигравшим — респект и победы в матче за бронзу!», — написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

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