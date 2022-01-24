Калиниченко оценил вероятность назначения Шевченко главным тренером сборной Польши

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко в интервью каналу «Дай УдаритЬ» специально для Metaratings прокомментировал возможное назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.



«Маловероятно, что Шевченко возглавит Польшу, на то есть несколько причин. Во-первых, его контракт с «Дженоа» продолжает действовать. По нему он получает около двух миллионов евро. Польский футбольный союз предлагает гораздо меньше – 1-1,5 млн, то есть в деньгах Андрей потеряет много.

Во-вторых, принимать Польшу накануне игры с достаточно сильной сборной России – риск. Нужно ли самому Шевченко после одной авантюры сразу ввязываться в другую, тоже вопрос. Мне тяжело представить, что Андрей на такое согласится, если у него не будет гарантий продолжения работы в сборной, даже в случае неудачи в стыковых матчах.

На мой взгляд, вероятность назначения Шевченко на пост главного тренера сборной Польши процентов 20, не больше. Андрей – здравомыслящий человек и взвесит все «за» и «против» такого варианта», – сказал Калиниченко.

Сборные России, Польши, Швеции и Чехии в формате плей-офф разыграют между собой одну путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия и Польша стали соперниками по полуфиналу, который состоится в Москве 24 марта. Две команды, вышедшие в финал, в формате одного матча определят участника мирового первенства 2022 года.

Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.

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Источник: главным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши является не Шевченко

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