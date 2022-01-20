Калиниченко – о выходе в четвертьфинал ЧМ-2006: после Швейцарии гуляли все, никто себя не сдерживал

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко рассказал о серии пенальти со Швейцарией (0:0, по пенальти – 3:0) на чемпионате мира-2006. В четвертьфинале турнира сине-желтые проиграли Италии со счетом 0:3.

«В серии пенальти со Швейцарией самый яркий момент был, когда Шевченко не забил. Это был выдох разочарования. Думаю, пипец, первый удар и сразу до свидания. Но потом гол Гусева, последний, когда все побежали – это классные ощущения.

После Швейцарии гуляли все. В отеле все тренеры, руководители сборной, кого там только не было. Это было достижение равносильно финалу. Все понимали, что мы уже в истории и никто себя не сдерживал, выпивали: вино, пиво. В моем понимании, это надо было отпраздновать.

Подготовка к Италии была уже как обычно, все понимали и все хотели домой. Было понимание, что выплеснули много эмоций и тем удивительно, что мы сыграли лучшую игру на турнире с итальянцами по содержанию. Проиграли 0:3, но могли забить и могли не проиграть. Эта игра была не в одну калитку, она была абсолютно равной, мы тогда попортили нервы итальянцам», — сказал Калиниченко в интервью youtube-каналу «Глеб Чернявский».

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