Калиниченко: Блохин вызвал и сказал, что еще раз и поедете домой

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2006, на котором сине-желтые вышли в четвертьфинал турнира.

«Чемпионат мира в составе сборной Украины – это лучшие воспоминания в карьере. Это классно было. Первые воспоминания сейчас? Это тепло, жарко, отель в Потсдаме, в котором мы базировались, он надоел до жути в какой-то момент. Мы там полтора месяца прожили.

Много друзей и знакомых тогда приезжали, привозили «передачки» с ближайшей заправки. Ведь пиво не купишь без «палева» в отеле, а так друзья приехали и несколько ящиков привезли. Конечно, это было не перед матчами, а после тренировок можно было по пару банок пива выпить.

Блохин не ходил ничего не проверял по номерам, в этом плане атмосфера в сборной была феноменальной, полностью на доверии. Блохин – специфический человек, но он обладатель «Золотого мяча» и благодаря своему эго добился результата в сборной Украины. Но он никогда не лез в дела коллектива, если и были дисциплинарные вещи, то один раз.

После поражения от Испании (0:4) некоторые игроки поехали к женам и кто-то засветился с бокалом вина и Блохин вызвал и сказал, что еще раз и поедете домой», — сказал Калиниченко в интервью youtube-каналу «Глеб Чернявский».

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