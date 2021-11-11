Калениченко покинул турнир в Словакии

11.11.2021
19:20
Новость
Теннис
Украинский теннисист Данил Калениченко (№510 ATP) завершил борьбу на челленджере в Словакии.
В матче второго круга основы украинец, который преодолел квалификацию, на двух тай-брейках проиграл втором сеяному Таллону Грикспору из Нидерландов (№72 ATP).
Братислава. Второй круг
Данил Калениченко (Украина) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:7(2), 6:7(1)
Ранее на этом турнире проиграли украинские теннисисты Илья Марченко и Сергей Стаховский.
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