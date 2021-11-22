Как Зубков забил красивый гол за «Ференцварош»: видео

21 ноября в рамках чемпионата Венгрии «Ференцварош» выиграл у «МОЛ Види» со счетом 3:0.



Первым голом в поединке отличился украинский атакующий нападающий Александр Зубков. Также за команду из Будапешта забивали Райан Ммаэ и Мюрто Узуни.

Предлагаем в обзоре полюбоваться голом Зубкова и другими забитыми мячами:

«Ференцварош» с 28 очками лидирует в чемпионате Венгрии.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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