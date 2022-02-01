Как «Заря» в результативном поединке переиграла сербский «Спартак»: видеообзор матча

31 января луганская «Заря» провела контрольную игру с сербским «Спартаком» из Суботицы.

Действующий бронзовый призер УПЛ уже в первом тайме отправил в ворота соперника три безответных мяча. Результативные удары нанесли Хлань, Гильерме и Хомченовский. Однако после перерыва и ряда перестановок в составе «Заря» позволила «Спартаку» отыграть два мяча. Но все-таки луганчане удержали победу.

Напомним, что «Заря» ушла на зимний перерыв на четвертом месте в таблице УПЛ, набрав 36 очков за 18 туров. Луганская команда на четыре пункта отстает от «Днепра-1». Также «Заря» продолжает выступления в Кубке Украины, где в четвертьфинале встретится в гостях с харьковским «Металлистом».



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