Как «Заря» пропустила три гола от поляков на сборах: видеообзор матча

19 января «Заря» провела первый спарринг на зимнем сборе, который проходит в Турции.

Действующий бронзовый призер УПЛ играл с «Погонью» из Щецина. Польская команда выиграла первый тайм благодаря двум безответным голам в исполнении Бичахчяна и Карлоса.

В начале второго тайма Владислав Кабаев сократил разрыв в счете. Однако последнее слово в матче осталось за «Погонью». За шесть минут до конца матча ворота «Зари» поразил Форнальчик.

Ранее наш сайт сообщал, почему луганская команда вынужденно отказалась от выкупа контракта Аллахьяра Сайядманеша, который ярко проявил себя под руководством Виктора Скрипника.

Спарринг

«Заря» — «Погонь» (Щецин, Польша) — 1:3 (0:2)

Голы: Кабаев (53) — Бичахчян (15), Карлос (31), Форнальчик (84).

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