Фрибет 3000 UAH
Арсенал — Ливерпуль
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Как «Заря» пропустила три гола от поляков на сборах: видеообзор матча

Игорь Яслик
Игорь Яслик
20.01.2022
09:56
Новость
Футбол

19 января «Заря» провела первый спарринг на зимнем сборе, который проходит в Турции.

Действующий бронзовый призер УПЛ играл с «Погонью» из Щецина. Польская команда выиграла первый тайм благодаря двум безответным голам в исполнении Бичахчяна и Карлоса.

В начале второго тайма Владислав Кабаев сократил разрыв в счете. Однако последнее слово в матче осталось за «Погонью». За шесть минут до конца матча ворота «Зари» поразил Форнальчик.

Ранее наш сайт сообщал, почему луганская команда вынужденно отказалась от выкупа контракта Аллахьяра Сайядманеша, который ярко проявил себя под руководством Виктора Скрипника.

Спарринг

«Заря» — «Погонь» (Щецин, Польша) — 1:3 (0:2)

Голы: Кабаев (53) — Бичахчян (15), Карлос (31), Форнальчик (84).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Нападающий «Александрии» женился на обворожительной красотке
Нападающий «Александрии» женился на обворожительной красотке
Жизнь после «Дженоа»: пять вариантов продолжения карьеры для Шевченко
Жизнь после «Дженоа»: пять вариантов продолжения карьеры для Шевченко
«Много денег потерял за свою позицию». Усик — о Крыме, заработках и жене
«Много денег потерял за свою позицию». Усик — о Крыме, заработках и жене

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи