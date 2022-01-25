Как «Заря» обыграла Олимпийскую сборную Узбекистана: видеообзор

25.01.2022
00:00
Новость
Футбол
24 января в рамках турецкого сбора «Заря» встретилась с олимпийской сборной Узбекистана.
Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине поединка луганчанам удалось забить после точного удара Сергея Булецы.
Как итог, «Заря» победила со счетом 1:0.
Товарищеский матч
«Заря» - Олимпийская сборная Узбекистана – 1:0 (0:0)
Гол: Булеца, 65.
Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Источник: «Заря» может усилиться игроком сборной Греции
«Заря» обыграла олимпийцев Узбекистана в Турции
Стало известно, какую зарплату «Ворскла» предлагала Юрченко
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.