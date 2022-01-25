Как «Заря» обыграла Олимпийскую сборную Узбекистана: видеообзор

24 января в рамках турецкого сбора «Заря» встретилась с олимпийской сборной Узбекистана.

Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине поединка луганчанам удалось забить после точного удара Сергея Булецы.

Как итог, «Заря» победила со счетом 1:0.

Товарищеский матч

«Заря» - Олимпийская сборная Узбекистана – 1:0 (0:0)

Гол: Булеца, 65.

Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».

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