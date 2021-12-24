Как Яремчук избежал удаления в матче с «Порту»: видео момента

23 декабря состоялся матч Кубка Португалии между местными грандами «Порту» и «Бенфикой».

Лиссабонская команда проиграла со счетом 0:3, причем пропустила все голы еще в первом тайме. Такой ход событий не мог устраивать гостей. Форвард «Бенфики» Роман Яремчук, появившийся на поле в перерыве, был разгорячен, как и его партнеры.

На 73-й минуте украинец сфолил на иранце Мехди Тареми, после чего пнул коленом соперника чуть ниже спины. Этот эпизод просматривался с помощью системы ВАР на предмет возможного удаления. Арбитр в итоге принял решение, что деяние Яремчука достойно только желтой карточки. Видео момента можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Ранее Роман Яремчук попал в сборную тура чемпионата Португалии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Хотел остаться в «Десне», но надо двигаться дальше». Будковский об уходе из клуба и дальнейших планах

«Впечатление, что сборная играет на багаже». Морозюк о карьере, национальной команде и Милевском

Селезнев о критике Поворознюка: не знаю, как не футболист мог забить 117 голов в УПЛ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.