Как Яремчук избежал удаления в матче с «Порту»: видео момента

23 декабря состоялся матч Кубка Португалии между местными грандами «Порту» и «Бенфикой».
Лиссабонская команда проиграла со счетом 0:3, причем пропустила все голы еще в первом тайме. Такой ход событий не мог устраивать гостей. Форвард «Бенфики» Роман Яремчук, появившийся на поле в перерыве, был разгорячен, как и его партнеры.
На 73-й минуте украинец сфолил на иранце Мехди Тареми, после чего пнул коленом соперника чуть ниже спины. Этот эпизод просматривался с помощью системы ВАР на предмет возможного удаления. Арбитр в итоге принял решение, что деяние Яремчука достойно только желтой карточки. Видео момента можно посмотреть в нашем телеграм-канале.
Ранее Роман Яремчук попал в сборную тура чемпионата Португалии.
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