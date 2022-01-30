Как «Верес» проиграл чехам в матче с семью голами: видеообзор

«Верес» сыграл очередной спарринг на зимних сборах.



Команда из Ровно сразилась с представителем элитного дивизиона чемпионата Чехии «Карвиной». Украинцы выиграли первый тайм благодаря голу Шестакова. Однако в первые 15 минут второй половины встречи в воротах «Вереса» побывали три подряд мяча.

Сергийчук и Панасенко, реализовавшие пенальти с разницей в три минуты, сравняли счет. Однако «Карвине» удалось забить победный мяч.

Ранее главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мнением о грядущем турнире Winter Cup.

Контрольный матч

«Верес — «Карвина» (Чехия) — 3:4 (1:0)

Голы: Шестаков (38), Сергийчук (64, пенальти), Панасенко (67, пенальти) — Косе (47, 57), Свобода (50), Микуш (72).

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