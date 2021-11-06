Как украинец Захареев победил россиянина в финале ЧМ по боксу: видеообзор боя

На чемпиона мира в Белграде по боксу в весовой категории до 71 килограмма состоялся финальный бой.

В поединке за золото украинец Юрий Захареев одержал победу над россиянином Вадимом Мусаевым. Наш спортсмен превосходил оппонента по всем статьям и выиграл единогласным решением судей. 19-летний Захареев стал самым юным чемпионом мира в истории украинского бокса.

Захареев стал единственным представителем Украины, сумевшим дойти до финала. Его золотая награда — первая для Украины на Чемпионатах мира 2017 года, когда планетарное первенство выиграл Александр Хижняк.

Ранее стало известно, какие премиальные получит Юрий Захареев за золото чемпионата мира.

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