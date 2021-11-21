Как украинец Далакян зрелищно нокаутировал панамца Консепсьона: видеообзор боя

20 ноября украинский чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (21-0, 15 КО) техническим нокаутом победил временного чемпиона WBA Луиса Консепсьона (39-9, 28 КО).

В пятом раунде панамец дважды побывал в нокдауне. В девятом раунде украинец снова отправил своего соперника на канвас, но Луис поднялся. После этого команда Консепсьона остановила поединок.

Бой прошел в выставочном центре ACCO International в Киеве.

Далакян провел уже пять успешных титульных защиты пояса WBA.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

ХК «Донбасс» на грани дисквалификации. Новый конфликт между ФХУ и донецким клубом

Провал «Зари», трудная победа «Шахтера»: как лидеры УПЛ репетировали решающие матчи в еврокубках

Непобежденный украинец Далакян в пятый раз подряд защитил чемпионский титул: как это было

Кварцяный: украинская тренерская школа очень сильная. Она одна из лучших в Европе и мире

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.