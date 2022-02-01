Как Украина вышла в полуфинал ЧЕ по футзалу: видеообзор победного матча с Казахстаном

31 января сборная Украины встретилась со сборной Казахстана в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу.

В первом тайме был забит только один гол. Украинец Шотурма открыл счет с пенальти. После перерыва наша сборная грамотно удерживала перевес и к 30-й минуте увеличила его до трех мячей — забили Корсун и Зварич.

Сборная Казахстана не сдалась и сократила разрыв до минимума усилиями Дугласа Жуниора и Оразова. На что украинцы ответили точными ударами по пустым воротам Разуванова и Лебедя. Оразов успел оформить дубль, однако этот гол не помешал сборной Украины выйти в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2005 года.

4 февраля в поединке за путевку в финал наши футзалисты сыграют с победителем пары Россия — Грузия.

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