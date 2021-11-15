Как Украина победила Финляндию: видеообзор матча отбора на женский Евробаскет-2023

Состоялся отборочный поединок на женский Евробаскет-2023.

Сборная Украины встречалась на выезде с Финляндией. Наши баскетболистки сразу же захватили лидерство и выиграли первую четверть с преимуществом в 10 очков. По ходу матча преимущество украинок доходило до «+15».

Однако сборная Финляндии не сдалась. За две минуты до конца четвертой четверти хозяева сократили отставание до близких «-2». К счастью, в решающие моменты сказали свое слово лидеры сборной Украины. Алина Ягупова набрала 31 очко, также выделялась Татьяна Юркевичус с ее 16-ю баллами и восемью подборами.

Сборная Украины лидирует в своей группе с двумя победами. По разу выиграли француженки и литовки. У сборной Финляндии два поражения.

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