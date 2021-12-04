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Как «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком: видео

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
04.12.2021
10:40
Новость
Футбол

3 декабря в очередном туре чемпионата Португалии сыграли между собой «Бенфика» и «Спортинг». В этом лиссабонском дерби победу одержал «Спортинг» со счетом 3:1.

За «Спортинг» красивыми голами отличились Сарабия, Фернандешь и Нунес. В составе «Бенфики» роскошным голом престижа отличился Пицци.

Украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук вышел на поле после перерыва. В одном из эпизодов украинец сделал голевой ассист на Нуньеса, но гол отменил VAR, определив офсайд у украинца.

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