Как «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком: видео

3 декабря в очередном туре чемпионата Португалии сыграли между собой «Бенфика» и «Спортинг». В этом лиссабонском дерби победу одержал «Спортинг» со счетом 3:1.



За «Спортинг» красивыми голами отличились Сарабия, Фернандешь и Нунес. В составе «Бенфики» роскошным голом престижа отличился Пицци.

Украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук вышел на поле после перерыва. В одном из эпизодов украинец сделал голевой ассист на Нуньеса, но гол отменил VAR, определив офсайд у украинца.

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