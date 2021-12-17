Как Шевченко проиграл очередной матч Серии А: видеообзор поединка «Лацио» и «Дженоа»

Состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

Команда Андрея Шевченко «Дженоа» потерпела очередное поражение. На этот раз «грифоны» уступили «Лацио».

Римская команда повела в счете в первом тайме благодаря голу Педро. После перерыва «Лацио» удалось довести свой перевес до крупного. Забили Ачерби и Дзакканьи. Только после этого «Дженоа» провел гол престижа. Забил Филиппо Мелегони.

«Грифоны» с 10-ю очками опустились на 19-е место. Под руководством Андрея Шевченко «Дженоа» набрал одно очко за шесть туров и забил два гола.

Единственную победу генуэзцы одержали в Кубке Италии над другим аутсайдером «Салернитаной».

Серия А. 18 тур

«Лацио» — «Дженоа» — 3:1 (1:0)

Голы: Педро (36), Ачерби (75), Дзакканьи (81) — Мелегони (86).

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