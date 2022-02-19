Как «Шахтер» разгромил «Астану»: видеообзор матча

18 февраля донецкий «Шахтер» провел очередной контрольный поединок.

Соперником действующего лидера Украинской Премьер-лиги стал гегемон чемпионата Казахстана «Астана». «Шахтер» выиграл этот матч с крупным счетом.

Уже на второй минуте Михаил Мудрик забил первый гол в ворота «Астаны». С оформлением разгрома, однако, пришлось, подождать. Только на 89-й минуте Тете забил второй гол. А довел счет до крупного на 90-й минуте зимний новичок дончан Давид Нерес, который перешел из «Аякса» за приличную сумму денег.

Напомним, что на зимнюю паузу «Шахтер» ушел в качестве лидера УПЛ. «Оранжево-черные» опережают на два очка киевское «Динамо».

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