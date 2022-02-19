Как «Шахтер» не забил ни одного гола «Риге»: видеообзор матча

19 февраля донецкий «Шахтер» провел очередной контрольный поединок.

Соперником «оранжево-черных» стала лучшая команда Латвии ФК «Рига». Забитых голов в этом матче не было. Если вы увидите состав «Шахтера», то поймете, почему.

Ранее «Шахтер» в контрольном матче одержал крупную победу над «Астаной».

Контрольный матч

«Шахтер» — «Рига» (Латвия) — 0:0 (0:0)

«Шахтер» (стартовый состав): Трубин, Булеза, Фарина, Бондарь, Конопля, Судаков, Бондаренко, Соломон, Педриньо, Нерес, Погорелый.

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