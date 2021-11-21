Как «Шахтер» на последних минутах вырвал победу над «Рухом»: видеообзор матча

В рамках 15-го тура УПЛ «Шахтер» проводил домашний матч с «Рухом».

После пятничного разгрома, который «Динамо» учинило «Черноморцу», донецкая команда опустилась на второе место. Чтобы вернуть себе лидерство по разнице мячей, «оранжево-черным» надо было побеждать крупно.

В первом тайме «Шахтер» по традиции много владел мячом, но не смог создать ни одного по-настоящему острого момента. После перерыва «Рух» продолжал уверенно держать оборону, а «горняки» по-прежнему не впечатляли в атаке.

По-настоящему «Шахтер» включился в самой концовке. На 86-й минуте отличный дальний удар удался Маркосу Антонио. А еще через две минуты он в контратаке ассистировал Тете — 2:0.

Следующий матч «Шахтер» проведет 24 ноября против «Интера» в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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