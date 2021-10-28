Как «Шахтер» громил «Черноморец»: видеообзор матча

27 октября «Шахтер» одержал крупную выездную победу в гостевой встрече с «Черноморцем» (3:0) в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

Одесситам удалось продержаться в первом тайме и не пропустить. Ротационный вариант состава «Шахтера» демонстрировал недостаточно острую игру.

Однако замены, сделанные Роберто Де Дзерби, позволили донецкой команде прибавить. На 65-й минуте Фернандо открыл счет. После этого у «Черноморца» опустились руки. В оставшееся время благодаря голам Маркоса Антонио и Дентиньо «Шахтер» довел счет до разгромного.

Напомним, что 21 августа «горняки» выиграли у «Черноморца» в Одессе с аналогичным результатом — 3:0. Одесская команда в данный момент остается единственной, кому не удалось забить хотя бы один гол на данной стадии Кубка Украины.

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