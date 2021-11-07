Фрибет 3000 UAH
Милан — Интер
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Видео: как Шахаб оформил хет-трик в матче за «Зарю»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.11.2021
22:48
Новость
Футбол

7 ноября в рамках 14 тура Премьер-лиги Украины «Заря» играла с «Вересом».

Луганская команда победила соперника из Ровно со счетом 3:0. Все три гола записал в свой актив иранский форвард луганчан Захедитабар Шахаб.

УПЛ. 14 тур

«Заря» - «Верес» - 3:0

Голы: Шахаб, 47, 49, 83.

«Заря» с 29 очками идет третьей в УПЛ. «Верес» с 19 баллами занимает седьмую позицию.

«Заря» обыграла ЦСКА благодаря голам иранцев
«Заря» обыграла ЦСКА благодаря голам иранцев
Ярошенко: один финал «Заря» уже выиграла
Ярошенко: один финал «Заря» уже выиграла

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи