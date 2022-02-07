Как Сенегал впервые в истории стал чемпионом Африки: видеообзор финала

6 февраля в столице Камеруна Яунде состоялся финальный матч Кубка Африканских наций.

В поединке за золото встретились сборные Египта и Сенегала. На седьмой минуте игры лидер сенегальцев Садио Мане не реализовал пенальти. В итоге игровые 120 минут матча завершились нулевой ничьей.

В серии пенальти египтяне допустили два промаха, тогда как Сенегал — один. Решающий удар нанес Садио Мане, который исправился за неудачу в основное время. До лидера египтян Мохаммеда Салаха очередь в плане права пробить пенальти в серии так и не дошла.

Сенегал впервые в своей истории стал победителем Кубка Африканских наций. Ранее «Львы Теранги» дважды становились финалистом турнира в 2002-м и 2019 годах.



Кубок Африканских наций, финал

Сенегал — Египет — 0:0, по пенальти — 4:2

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