Как сборная Украины разгромила призеров Олимпиады француженок: видеообзор матча

11 ноября женская сборная Украины по баскетболу стартовала в квалификации к чемпионату Европы 2023 года.

Наши спортсменки встретились в Киеве со сборной Франции, которая завоевала бронзовые медали на Олимпиаде в Токио. Украинки выдали прекрасный матч, захватит перевес с первой же четверти. На большой перевес наша сборная ушла с преимуществом «+17», демонстрируя яркий и результативный баскетбол. В оставшееся время Украина даже увеличила отрыв до 19 очков.

Лучшими в составе нашей команды стали Алина Ягупова (33 очка) и Кристина Филевич (27 очков).

Также в группе с Украиной и Францией играют Литва и Финляндией. Сборная балтийской страны победила команду Суоми со счетом 69:59.

Евробаскет-2023. Квалификация

Украина — Франция — 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

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