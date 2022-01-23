Как сборная Украины по футзалу уничтожила Сербию: видеообзор матча

23 января в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу сборная Украины противостояла оппонентам из Сербии.
Нашу команду после поражения в стартовом матче от Нидерландов не устраивала даже ничья. В сложной ситуации украинские футзалисты смогли проявить все свои лучшие качества. Еще к первому перерыву счет стал 4:0 в пользу наших — забивали Зварич, Абакшин и Чернявский, также сербы один мяч отправили в свои ворота.
Во втором тайме Зварич и Корсунь довершили разгром. Сербы смогли пробить отлично действовавшего украинского вратаря Цыпуна только на предпоследней минуте матча.
Чемпионат Европы по футзалу, 2-й тур
Сербия — Украина — 1:6 (0:4)
Голы: Томич (39) — Зварич (2, 34), Васич (6, автогол), Абакшин (15), Чернявский (20), Корсунь (40, пустые ворота).
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