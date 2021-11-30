Как сборная Украины по баскетболу додавила Северную Македонию: видеообзор матча

29 ноября состоялся отборочный поединок чемпионата мира 2023 года по баскетболу в группе «G».

Сборная Украины принимала на своей площадке в Киеве Северную Македонию. Наши баскетболисты считались явными фаворитами, однако на большой перерыв с перевесом «+4» ушли гости.

В ключевой момент лидерские функции взял на себя Артем Пустовой. Украинский легионер из испанской «Гран Канарии» набрал 18 очков, добавив к ним пять подборов и одну результативную передачу. Наша сборная захватила лидерство по итогам третьей четверти, а в четвертой 10-минутке добила соперника.

Украина стартовала в группе с выездного поражения от Грузии (83:88). Лидируют в нашей группе испанцы, которые разгромили как Северную Македонию (94:65), так и Грузию (89:61). В третий круг квалификации ЧМ-2023 пробьются три лучшие команды квартета «G».

Ранее комментарий по матчу с Северной Македонией дал главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис.

Отбор ЧМ-2023 по баскетболу. 2 тур

Украина — Северная Македония — 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)

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