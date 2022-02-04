Как «Реал» без Лунина вылетел из Кубка Испании: видео победного гола «Атлетика»

3 января мадридский «Реал» провел четвертьфинальный выездной поединок Кубка Испании против «Атлетика».

Победа осталась за баскской командой. Единственный гол на 89-й минуте забил вышедший на замену Алекс Беренгер.

Примечательно, что ворота «Реала» в этой игре защищал бельгиец Тибо Куртуа. Обычно испанские команды в кубковых соревнованиях задействуют запасного голкипера. Однако Карло Анчелотти решил не доверять Андрею Лунину.

Напомним, что украинский вратарь перешел в «Реал» из «Зари» летом 2018 года. За это время Лунин провел только три официальных матча за мадридскую команду — все в Кубке Испании. Он пропустил четыре мяча и ни разу не сыграл насухо.

Ранее появилась информация, что в трансфере Лунина заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Кроме «Атлетика» в полуфинал Кубка Испании пробились «Райо Вальекано», «Валенсия» и «Бетис».

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