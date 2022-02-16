Как ПСЖ дожал «Реал» в компенсированное время: видеообзор матча

15 февраля состоялись первые поединки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский «Пари-Сен-Жермен» одержал победу над мадридским «Реалом» на своем поле. Единственный гол на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте забил Киллиан Мбаппе. Вашему вниманию видеообзор матча.

Напомним, что Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале». Мадридский «Реал» является рекордсменом Лиги/Кубка чемпионов. Королевский клуб из столицы Испании брал главный трофей 13 раз.

ПСЖ никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Лучшее достижение парижского клуба — выход в финал в 2020 году.

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