Как «Прометею» удался эпичный камбэк в матче с «Сассари»: видеообзор матча

27 октября состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов ФИБА между «Сассари» и «Прометеем».

Итальянцы на своем паркете уверенно начали и по ходу первой четверти даже отрывались от действующего чемпиона Украины на 16 очков. «Прометей» смог отреагировать на неудачный дебют. К большому перерыву гости сократили отставание до «-6».

Вторая половина матча всецело осталась за «Прометеем». После третьей четверти украинцы уже вели со счетом 65:63. В заключительной 10-минутке команда Ронена Гинзбурга только упрочила свой перевес — 87:79.

Это первая победа в истории «Прометея» на групповом этапе Лиги чемпионов ФИбА. Ранее чемпион Украины проиграл дома испанскому «Тенерифе» (70:73) и немецкому «Людвигсбургу» (64:86).

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