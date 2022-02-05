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Как «Металлист» и «Черноморец» устроили голевое шоу: видеообзор

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
09:08
Новость
Футбол

Состоялся второй матч в рамках турнира Winter Cup.

«Металлист» и «Черноморец» забили на двоих шесть мячей, сыграв вничью 3:3. Харьковчане открыли счет, а одесситы затем дважды выходили вперед. За «Металлист» забили Харрис и Риаскос (в компенсированное время перевел матч в серию пенальти), а Вандерсон забил свои ворота. За «Черноморец» отличились Цонев (дубль) и Юсов.

В серии пенальти харьковчане победили со счетом 6:5.

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