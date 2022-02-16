Как «Манчестер Сити» устроил в гостях погром «Спортингу»: видеообзор матча

15 февраля состоялись первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Париже местный «Пари-Сен-Жермен» забил победный гол в ворота мадридского «Реала» в компенсированное ко второму тайму время.

В Лиссабоне местный «Спортинг» ничего не смог противопоставить «Манчестер Сити». Действующий финалист Лиги чемпионов уже в первом тайме забил четыре безответных мяча в ворота чемпиона Португалии. Их записали на свой счет Рияд Марез, Бернарду Силва (дубль) и Фил Фоден. Во втором тайме разгром «Спортинга» довершил Рахим Стерлинг.

На 61-й минуте, уже при счете 5:0 в пользу «Манчестер Сити», украинец Александр Зинченко вышел на замену вместо Джона Стоунза.

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