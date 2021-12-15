Как «Манчестер Сити» разгромил «Лидс»: видеообзор матча

В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги состоялся матч между «Манчестер Сити» и «Лидсом».

Действующий чемпион АПЛ не оставил шансов сопернику, забив в его ворота семь безответных голов. Уже на 32-й минуте «Манчестер Сити» повел с крупным счетом благодаря голам Фодена, Грилиша и де Брюйне.

После перерыва избиение «Лидса» продолжилось. Де Брюйне сделал дубль, также забили Марез, Стоунз и Аке. Александр Зинченко провел полный матч за «Манчестер Сити». Отметиться результативными действиями украинцу не удалось.

«Манчестер Сити» сохранил лидерство благодаря этой победе. У «горожан» 41 очко. Они опережают на четыре пункта «Ливерпуль», у которого одна игра в запасе.

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