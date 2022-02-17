Как «Ливерпуль» обыграл на выезде чемпиона Италии: видеообзор

17.02.2022
09:49
16 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» играл на выезде с «Интером».
Первый тайм поединка в Милане завершился вничью 0:0. Во второй половине встречи англичане забили дважды после точных ударов Фирмино и Салаха.
Как итог, команда Клоппа победила со счетом 2:0.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
«Интер» - «Ливерпуль» - 0:2
Голы: Фирмино, 75, Салах, 83.
Также «Бавария» выгрызла ничью в матче с «Зальцбургом».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Лига чемпионов: «Бавария» избежала поражения, «Ливерпуль» дожал «Интер» в гостях
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.