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Как «Ливерпуль» обыграл на выезде чемпиона Италии: видеообзор

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
17.02.2022
09:49

16 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» играл на выезде с «Интером».

Первый тайм поединка в Милане завершился вничью 0:0. Во второй половине встречи англичане забили дважды после точных ударов Фирмино и Салаха.

Как итог, команда Клоппа победила со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Интер» - «Ливерпуль» - 0:2

Голы: Фирмино, 75, Салах, 83.

Также «Бавария» выгрызла ничью в матче с «Зальцбургом».

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Лига чемпионов: «Бавария» избежала поражения, «Ливерпуль» дожал «Интер» в гостях
Лига чемпионов: «Бавария» избежала поражения, «Ливерпуль» дожал «Интер» в гостях

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