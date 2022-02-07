Как «Колос» разгромно проиграл команде второй австрийской лиги: видеообзор матча

6 февраля ковалевский «Колос» провел контрольную встречу с австрийской «Аустрией» из Лустенау.

Представитель УПЛ пропустил три безответных мяча от соперника. Причем все они оказались в воротах «Колоса» к 30-й минуте спарринга.

«Аустрия» из Лустенау лидирует во втором по рангу дивизионе чемпионата Австрии. В элитную лигу поднимается только победитель Бундеслиги 2.

Напомним, что ковалевский «Колос» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в таблице УПЛ, набрав 24 очка за 18 туров. У команды небольшие шансы третий сезон подряд пробиться в еврокубки. Вылет из Лиги конференций и провал на старте сезона в конце августа привел к тому, что по своей инициативе в отставку ушел многолетний главный тренер «Колоса» Руслан Костышин.



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