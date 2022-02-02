Как «Колос» проиграл в первом спарринге на зимних сборах: видеообзор

1 февраля «Колос» сыграл первый спарринг в рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ.

Соперником команды из Ковалевки стал сербский «Радник». В этом контрольном поединке был забит один мяч, который забили сербы. В стартовом составе «Колоса» вышел Андрей Тотовицкий.

Контрольный матч



«Колос» — «Радник» — 0:1

«Колос» (стартовый состав): Волынец, Гаркавенко, Павловец, Ставничий, Черноморец, Криворучко, Богданов, Ильин, Тотовицкий, Мораренко, Ренан.

Ковалевская команда идет на восьмом месте в УПЛ, набрав 24 очка в 18 турах.

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