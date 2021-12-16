Как «Киев-Баскет» минимально проиграл «Реджо-Эмилии»: видео

Баскетболисты киевского «Киев-Баскета» впервые проиграли во втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА.



Во втором туре команда Айнарса Багатскиса в киевском Дворце спорта уступила в овертайме итальянской «Реджо-Эмилии» со счетом 79:80 (11:13, 15:10, 21:14, 23:23, 9:10).

В другом поединке квартета J немецкий «Крайльсхайм» одержал волевую победу над бельгийским «Антверпеном» - 91:86 (21:19, 23:26, 27:29, 20:12).

В стартовых поединках этапа «Киев-Баскет» дома победил «Антверпен» (90:82), а «Реджо-Эмилия» победила на выезде «Крайльсхайм» (84:80).

Турнирное положение команд: «Реджо-Эмилия» - 4 очка, «Киев-Баскет» - 3, «Крайльсхайм» - 3, «Антверпен» - 2.

В следующем матче 12 января «Киев-Баскет» будет принимать «Крайльсхайм».

В плей-офф Кубка Европы ФИБА пройдут две лучшие команды из группы.

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