Фрибет 3000 UAH
Кубок мира. Женщины. Спринт Венгрия — Украина
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Баскетбол

Как «Киев-Баскет» минимально проиграл «Реджо-Эмилии»: видео

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.12.2021
13:09
Новость
Баскетбол

Баскетболисты киевского «Киев-Баскета» впервые проиграли во втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

Во втором туре команда Айнарса Багатскиса в киевском Дворце спорта уступила в овертайме итальянской «Реджо-Эмилии» со счетом 79:80 (11:13, 15:10, 21:14, 23:23, 9:10).

В другом поединке квартета J немецкий «Крайльсхайм» одержал волевую победу над бельгийским «Антверпеном» - 91:86 (21:19, 23:26, 27:29, 20:12).

В стартовых поединках этапа «Киев-Баскет» дома победил «Антверпен» (90:82), а «Реджо-Эмилия» победила на выезде «Крайльсхайм» (84:80).

Турнирное положение команд: «Реджо-Эмилия» - 4 очка, «Киев-Баскет» - 3, «Крайльсхайм» - 3, «Антверпен» - 2.

В следующем матче 12 января «Киев-Баскет» будет принимать «Крайльсхайм».

В плей-офф Кубка Европы ФИБА пройдут две лучшие команды из группы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи