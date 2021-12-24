Как канадская молодежка забросила шесть шайб в ворота России: видеообзор матча

26 декабря начнется молодежный чемпионат мира по хоккею.
Фавориты турнира сборные Канады и России провели контрольный матч. Хозяева выиграли его со счетом 6:4. Причем еще в первом периоде канадцы успели забросить четыре безответные шайбы в ворота россиян, после чего сбросили обороты и позволили сопернику сократить отставание. Главным героем в составе канандцев стал Мэйсон Мактавиш, который сделал дубль и отдал одну результативную передачу.
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января. Турнир примут канадские города Эдмонтон и Ред-Дир. Действующим чемпионом мира является молодежная сборная США.
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