Как канадская молодежка забросила шесть шайб в ворота России: видеообзор матча

26 декабря начнется молодежный чемпионат мира по хоккею.

Фавориты турнира сборные Канады и России провели контрольный матч. Хозяева выиграли его со счетом 6:4. Причем еще в первом периоде канадцы успели забросить четыре безответные шайбы в ворота россиян, после чего сбросили обороты и позволили сопернику сократить отставание. Главным героем в составе канандцев стал Мэйсон Мактавиш, который сделал дубль и отдал одну результативную передачу.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января. Турнир примут канадские города Эдмонтон и Ред-Дир. Действующим чемпионом мира является молодежная сборная США.

Ранее звезда НХЛ Сидни Кросби прокомментировал отказ лиги участвовать в пекинской Олимпиаде.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Впечатление, что сборная играет на багаже». Морозюк о карьере, национальной команде и Милевском

Как Яремчук избежал удаления в матче с «Порту»: видео момента

Тренер Ирландии: УЕФА при составлении календаря Лиги Наций отдал предпочтение сборной Украины

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.