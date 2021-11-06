Как «Донбасс» победил «Сокол» в матче с десятью шайбами: видеообзор игры

5 ноября состоялся центральный поединок Украинской хоккейной лиги.

Чемпион страны «Донбасс» принимал финалистов из «Сокола». Донецкая команда одержала победу со счетом 6:4. Причем «Донбасс» к середине второго периода повел с разницей в четыре шайбы — 5:1. Отмечаем дубль Андрея Бирюкова.

Однако киевляне смогли вернуться в игру. На 11-й минуте третьего периода перевес «Донбасса» составлял всего одну шайбу. Однако последнее слово осталось за дончанами. Окончательный счет установил Павел Медведев.

«Донбасс» сократил отставание от «Сокола» в турнирной таблице регулярного чемпионата УХЛ до одного очка. Причем дончанам удалось прервать серию киевлян из тринадцати побед подряд.

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