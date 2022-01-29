Как «Днепр-1» выиграл первый спарринг в новом году: видеообзор матча

«Днепр-1» провел стартовый контрольный поединок в 2022 году.

Соперником одного из лидеров УПЛ стал болгарский клуб «Берое», который был обыгран благодаря голам Рубчинского и Адамюка. Ассисты сделали соответственно Довбик и Кравченко. Единственный гол днепряне пропустили на 76-й минуте.

Контрольный матч

«Днепр-1» — «Берое» (Болгария) — 2:1 (2:0)

Голы: Рубчинский (22), Адамюк (40) — Динков (76).

«Днепр-1» (1-й тайм): Юрчук (Кинарейкин, 33), Адамюк, Нельсон, Кравченко, Вантух, Ди Франко, Рубчинский, Назаренко, Ярмолюк, Довбик, Кивинда.



«Днепр-1» (2-й тайм): Кинарейкин (Кожокару, 60), Чалый, Лучкевич, Сваток, Соловьев, Гуцуляк, Джурасек, Пихаленок, Билл, Демиденко, Гуаль.

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