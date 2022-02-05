Как «Днепр-1» победил черногорцев: видеообзор

«Днепр-1» сыграл очередной контрольный матч.



«Сине-золотые», которые ушли на зимний перерыв на третьем месте в таблице УПЛ, встречались с черногорским «Дечичем». Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, которым отличился атакующий полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк.

Контрольный матч

«Днепр-1» — Дечич (Черногория) — 1:0 (1:0)

Гол: Гуцуляк (35).

«Днерп-1»: Юрчук (Кинарейкин, 61), Чалый (Вантух, 58), Логинов (Нельсон, 20), Сваток (Адамюк, 61), Кравченко (Лучкевич, 61), Ди Франко (Соловьев, 61), Билл (Назаренко, 61), Джурасек (Пихаленок, 61), Когут (Ярмолюк, 61), Гуцуляк (Рубчинский, 61), Гуаль (Довбик, 61).

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