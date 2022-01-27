Как «Динамо» сыграло вничью с чемпионом Норвегии: видеообзор

27 января в рамках испанского сбора киевское «Динамо» разошлось миром с норвежским «Буде-Глимтом».

Матч завершился вничью 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме. На точный удар Витиньо норвежская команда ответила голом Бонифаце.

Товарищеский матч

«Динамо» (Киев) – «Буде-Глимт» – 1:1

Голы: Витиньо, 20 – Бонифаце, 38.

«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо.

«Динамо» (2-й тайм): Нещерет, Кендзера, Тымчик, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх, 81), Гармаш

«Буде-Глимт»: Смитс, Сампстед, Моэ, Хойбратен, Вембангомо, Конрадсен, Хаген, Салтнес, Сольбаккен, Бонифаце, Пеллегрино.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.