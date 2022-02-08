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Как «Динамо» с суперголом Кулача выиграло спарринг

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
08.02.2022
19:07
Новость
Футбол

8 февраля в рамках спарринга киевское «Динамо» встретилось с тбилисским «Динамо».

В первом тайме Владиславу Кулачу удалось отличиться красивым голом и вывести киевлян вперед.

Больше голов в этом поединке не было и украинская команда победила со счетом 1:0.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси – 1:0

Гол: Кулач, 21.

Также «Металлист» сыграл вничью 1:1 с «Петролулом».

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