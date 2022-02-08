Как «Динамо» с суперголом Кулача выиграло спарринг

08.02.2022
19:07
Новость
Футбол
8 февраля в рамках спарринга киевское «Динамо» встретилось с тбилисским «Динамо».
В первом тайме Владиславу Кулачу удалось отличиться красивым голом и вывести киевлян вперед.
Больше голов в этом поединке не было и украинская команда победила со счетом 1:0.
Товарищеский матч
«Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси – 1:0
Гол: Кулач, 21.
Также «Металлист» сыграл вничью 1:1 с «Петролулом».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.