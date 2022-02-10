Как «Динамо» с дублем Шапаренко разгромило боснийцев в спарринге: видеообзор матча

Сегодня киевское «Динамо» провело очередной контрольный поединок в рамках сбора в Турции.

«Бело-синие» со счетом 4:1 разгромили боснийскую команду «Широки Бриег». Еще в первом тайме «Динамо» получило перевес в два гола, забитыми мячами отметились Шапаренко с пенальти и Гармаш.

В начале второго тайма Ванат довел счет до крупного. Боснийцы отыграли один мяч с пенальти, однако в оставшееся время Шапаренко успел оформить дубль и вернуть «Динамо» три гола перевеса.

Напомним, что киевская команда ушла на зимнюю паузу на втором месте в таблице УПЛ. «Динамо» на два очка отстает от донецкого «Шахтера».

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